Universidad de Concepción oficializó el retorno de Cecilio Waterman

Justo cuando se cumplió medianoche, Universidad de Concepción oficializó a través de sus redes sociales el retorno del delantero panameño Cecilio Waterman, quien vivirá su segundo ciclo en el cuadro del campanil.

"La espera valió la pena. Bienvenido a casa Cecilio", publicó el elenco estudiantil.

"Con experiencia en el extranjero y en clubes de nuestro fútbol, además de ser seleccionado nacional de Panamá y protagonista en la reciente clasificación de su país a la Copa del Mundo 2026, Cecilio llega a nuestro equipo desde Coquimbo Unido, club con el que se coronó campeón del fútbol chileno", añadió.

La primera experiencia del centroamericano en el fútbol chileno fue precisamente en el cuadro penquista, donde en 2020 sumó 16 goles en 32 partidos.

Luego pasó por Everton, Cobresal y Coquimbo Unido, donde se proclamó campeón del fútbol chileno.