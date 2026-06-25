¡Gesta tricolor! Ecuador tumbó a Alemania y avanzó a la siguiente fase del Mundial 2026

De la mano de Gonzalo Plata, Ecuador dio uno de los batacazos del Mundial 2026 y venció 2-1 a la selección de Alemania este jueves por la fecha final del Grupo E, resultado que le permite avanzar a la ronda de los 16avos de final del torneo.

El MetLife Stadium fue testigo de una gesta que quedará grabada en los anaqueles del fútbol ecuatoriano. En un despliegue de coraje y resiliencia, el equipo dirigido por Sebastián Beccaccece aseguró su lugar entre los mejores del torneo tras un inicio lleno de dudas.

Apenas al segundo minuto de juego, la escuadra europea aprovechó una desatención en la salida tras un saque de banda. Florian Wirtz asistió para que Leroy Sané definiera con un disparo rastrero que superó la estirada del portero ecuatoriano Hernán Galíndez.

Pese a las quejas por una posible infracción en el origen de la jugada, la jueza central ratificó la validez de la conquista teutona.

La respuesta de la escuadra nacional no tardó en materializarse y llegó de los pies de Nilson Angulo al minuto 9. Tras una serie de balones divididos cerca del área grande, el atacante del Sunderland tomó la posesión y avanzó con determinación para sacar un remate de pierna derecha.

Aunque el disparo no buscaba el ángulo más lejano, la potencia del impacto impidió que Manuel Neuer pudiera reaccionar a tiempo, marcando así el fin de una prolongada sequía ofensiva para el equipo sudamericano en el torneo.

El desenlace del encuentro se produjo en el minuto 77, luego de que el equipo dirigido por Beccaccece lograra sostener el empate frente a las ráfagas ofensivas de los alemanes. La jugada decisiva nació de un tiro de esquina ejecutado con precisión hacia la zona del primer palo.

En ese sector, Gonzalo Plata se anticipó a la marca defensiva y conectó el balón con el pie de forma sutil pero efectiva, desviando la trayectoria lo suficiente para dejar sin opciones al guardameta alemán.

Con este resultado, Ecuador no solo borra las malas sensaciones dejadas en los duelos previos ante rivales de menor jerarquía, sino que se posiciona como un contendiente peligroso para la siguiente fase.