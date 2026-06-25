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Venezolanos saquearon comercios en una de las zonas más golpeadas por los terremotos

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En el día después de los dos terremotos que azotaron a Venezuela, decenas de personas asaltaron varios comercios que resultaron destruidos en el estado costero de La Guaira, uno de los más golpeados por el desastre.

Subiéndose a los techos de varios establecimientos desplomados, e incluso atravesando calles totalmente rotas, grupos ingresaron como pudieron a estos locales para llevarse alimentos, medicamentos y hasta electrodomésticos, como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

Por ejemplo, Gabriel Aldana, residente de la ciudad de Caraballeda, presenció el asalto a una sucursal de la franquicia Farmatodo, cuyas repisas quedaron totalmente vacías: "De un momento a otro comenzaron a romper una pared, que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás", relató a EFE.

Algunos involucrados en los atracos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.

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