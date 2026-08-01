Funcionarios del IND entraron en "alerta institucional" por negativa de Duco al diálogo

A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Funcionarios de Chiledeportes (ANFUCHID) expresó su preocupación y "alerta institucional" luego de infructuosas solicitudes de reunión con la ministra Natalia Duco para abordar la reestructuración del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.

El organismo gremial señaló que lleva tratando de sostener una junta formal con Duco y el subsecretario Andrés Otero desde marzo, cuando asumió el actual Gobierno.

Tras el anuncio de los cambios al Ministerio e IND ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, la ANFUCHID "intensificó esta gestión usando la Ley del Lobby", pero "la respuesta siguió siendo negativa".

"Esta situación es muy grave, sobre todo al tomar conocimiento al fin de la semana pasada, a través de antecedentes no oficiales, que se habría presentado al Presidente de la República un proyecto de ley que podría incidir en la institucionalidad del deporte y el funcionamiento del IND", expusieron.

La institución de trabajadores señaló que aún no cuentan "con el texto ni con información suficiente sobre el contenido, alcance y fundamentos de dicha iniciativa", exigiendo transparencia y diálogo oportuno "con todos los actores que se verán afectados".

Además, generaron reparos las decisiones de Duco respecto al Plan Olímpico y el desarrollo del Alto Rendimiento.

"Solicitamos a la señora ministra del Deporte transparentar oportunamente cualquier proyecto o propuesta de modificación legal relacionada con el IND y convocar a una mesa de trabajo con participación de los trabajadores del servicio", añadieron.

Finalmente, la directiva de la ANFUCHID remarcó que "el futuro del deporte nacional requiere responsabilidad, diálogo, transparencia y respeto por la institucionalidad pública".