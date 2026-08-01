Democracia Cristiana celebró 69 años de historia con homenaje a Gabriel Valdés y foco en su modernización

Con la presencia de militantes, dirigentes históricos, autoridades y representantes de diversos partidos de la oposición, la Democracia Cristiana (DC) conmemoró este sábado su 69° aniversario.

Fundada oficialmente el 28 de julio de 1957, la colectividad reafirmó al cumplir casi siete décadas de existencia su compromiso con la democracia, el diálogo, la justicia social y la búsqueda de acuerdos para enfrentar los desafíos del país.

La jornada conmemorativa incluyó un encuentro ecuménico, homenajes a figuras emblemáticas y la definición de las metas institucionales del partido de cara al futuro.

En ese contexto, se rindió un especial tributo al exsenador y canciller Gabriel Valdés, al cumplirse 15 años de su fallecimiento, relevando su histórico aporte al servicio público y a la recuperación democrática en Chile.

Asimismo, la colectividad entregó distinciones a militantes destacados en los ámbitos social, económico, político, periodístico y de derechos humanos.

Foto: Democracia Cristiana

Presencia territorial y trayectoria histórica

Durante la ceremonia, el presidente nacional de la DC y diputado, Álvaro Ortiz, destacó el rol decisivo que ha desempeñado la tienda falangista en el desarrollo político del país.

"Celebramos el aniversario número 69 de la Democracia Cristiana: un partido que ha entregado estabilidad en distintos momentos de la historia de Chile, no solamente con nuestros Presidentes Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sino también siendo parte de una coalición exitosa como fue la Concertación y la Nueva Mayoría. Hoy seguimos teniendo representación en todas las regiones del país, en los consejos regionales, los municipios y el Parlamento", resaltó.

Respecto a la alta asistencia al evento, que reunió a distintas colectividades aliadas del arco opositor, el timonel democratacristiano expresó que están "muy felices por esta celebración, con una alta convocatoria, no solamente de militantes, sino también de partidos aliados que nos acompañan en este camino".

Foto: Democracia Cristiana

Desafíos y reforma de estatutos para el ciclo 2026-2028

Ortiz expuso los lineamientos estratégicos fijados por la Mesa Nacional para el período 2026-2028, los cuales apuntan a una profunda actualización orgánica y doctrinal de la tienda.

En esa línea, aseveró que como colectividad deben "demostrar que seguimos siendo un partido vigente, capaz de responder a las necesidades del Chile del siglo XXI, con propuestas concretas, cercanía y una profunda vocación de servicio. Nuestro gran objetivo el día de hoy es ser una Democracia Cristiana vigente, útil y convocante", sostuvo Ortiz.

"Desarrollamos cuatro ejes que orientarán el trabajo de la Mesa Nacional para el período 2026-2028: fortalecer nuestra identidad ideológica, el trabajo electoral, la estrategia política y el crecimiento de nuestra militancia, junto con impulsar una reforma a nuestros estatutos", explicó el presidente de la DC.

"Tenemos que ser un partido que se modernice, que hable a las futuras generaciones y que no solo recuerde con orgullo estos 69 años de historia, sino que también sea capaz de proyectar los próximos desafíos que Chile necesita", añadió el parlamentario.