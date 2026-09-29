Mindep presentó Política Nacional para el desarrollo de la actividad física hasta 2037

El Ministerio del Deporte presentó este martes la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2026-2037, instrumento que establece la hoja de ruta para el desarrollo de esta área durante los próximos 12 años.

La iniciativa contempla dos objetivos centrales enfocados en masificar la práctica de ejercicio en la población y potenciar el desempeño de atletas junto a paradeportistas en el ciclo olímpico y paralímpico.

La implementación se realizará a través de un Plan Estratégico Nacional y 16 Planes de Acción Regional, que definirán acciones concretas y medibles para el corto, mediano y largo plazo.

En esta línea, la Política contempla un modelo de gobernanza interministerial y territorial, que considera la articulación del Comité Interministerial de la Actividad Física y el Deporte y la coordinación técnica con subsecretarías, servicios públicos, el IND y otros actores estratégicos del sistema deportivo.

"Esta Política nos entrega una proyección para los próximos 12 años y requiere un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado, los municipios y el sector privado para que el deporte sea parte de una visión integral de país", afirmó el ministro del Deporte, Francisco Riveros, en la actividad que contó con la presencia del medallista olímpico Yasmani Acosta y el campeón paralímpico Alberto Abarza.