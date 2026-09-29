Gobierno reafirmó "convicción" de sancionar con pérdida de gratuidad a los vándalos

El Gobierno reafirmó que, por una cuestión de "convicción", insistirá en que las personas que sean incorporadas al futuro Registro de Vándalos -ya separado del Registro de Incivilidades, y que actualmente se tramita junto con éste en el Congreso- "no puedan acceder a gratuidad".

La Comisión de Seguridad de la Cámara aprobó el lunes -con siete votos a favor, cinco en contra y una abstensión- las indicaciones del Ejecutivo al proyecto, diferenciando ambos registros para distinguir entre personas condenadas por actos vandálicos y aquellas sancionadas por incivilidades, y estableciendo para cada categoría distintos períodos de permanencia y consecuencias.

La instancia también aprobó las conductas que implicarán la entrada a cada registro.

"El proyecto de ley de incivilidades, que es muy importante para el Gobierno y parte de los anuncios clave del discurso del 1 de junio (en la primera Cuenta Pública de la Administración Kast), avanza y muy bien", destacó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

"Quiero agradecer a los parlamentarios de la Comisión, presidida por Cristián Araya (Republicanos), por la forma en que han enfrentado este debate. Hemos aprobado las conductas que serán declaradas como incivilidades y acogido la sugerencia de establecer dos registros distintos, racionalizando las sanciones asociadas", destacó.

"El Gobierno va a insistir" en no otorgar gratuidad a vándalos por determinados delitos

Además, Pavez indicó que el Gobierno insistirá en prohibir el acceso al financiamiento de la gratuidad o suspender ese beneficio a una persona que ingrese al Registro de Vándalos por cometer determinados delitos especialmente graves.

"El Gobierno va a insistir en que aquellas personas que hayan cometido incivilidades más graves no puedan acceder a la gratuidad. En eso el Gobierno va a perseverar, porque tenemos una convicción y eso la Comisión de Seguridad lo aprobó ayer (lunes), lo que nos pone contentos y tranquilos", cerró.