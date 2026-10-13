Ministro Riveros confirmó tres recintos anegados en el Parque Estadio Nacional

Luego de la intensa tormenta que golpeó la Región Metropolitana este martes, el ministro del Deporte Francisco Riveros entregó algunos detalles sobre los efectos de las precipitaciones en el Parque Estadio Nacional.

Ante diversos videos compartidos en redes sociales, la autoridad confirmó en declaraciones reproducidas por La Tercera que "el Polideportivo, el Centro de Entrenamientos de Tenis y Deportes de Raqueta y el Centro de Deportes de Contacto se encuentran anegados".

"También solicitamos la visita de bomberos, quienes acudieron y ya señalaron un plan de acción preliminar", añadió el ministro respecto a la situación, que tuvo como principales afectados al Polideportivo y el Court Central "Anita Lizana", perteneciente al Centro de Tenis.

"El compromiso ministerial es, además del resguardo de la infraestructura. Agotar todas las instancias para que, en la medida posible, los deportistas puedan continuar desarrollando sus entrenamientos de forma regular", sumó.

En esa línea, Riveros indicó que el IND "está elaborando un reporte detallado sobre la infraestructura afectada para dimensionar con exactitud los daños que hubo y el curso de acción para su reparación".

Por otra parte, cabe recordar que durante la tarde el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, informó que el coliseo "Julio Martínez" no sufrió daños en miras a los conciertos de BTS, que han generado gran expectación en los seguidores del grupo surcoreano.

Además de los mencionados espacios inundados, también se vio afectado el Centro de Entrenamiento Paralímpico, aunque en menor medida al tratarse de filtraciones en su techumbre.