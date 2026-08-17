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Tópicos: Deportes | Gobierno | Ministerio del Deporte

Sammis Reyes estalló contra la propuesta de cerrar el Ministerio del Deporte: "Es ridículo"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exjugador de NFL defendió la importancia de la actividad física y el rol del Estado.

Sammis Reyes estalló contra la propuesta de cerrar el Ministerio del Deporte:
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El exjugador chileno de la NFL Sammis Reyes reaccionó con indignación y criticó duramente la propuesta de eliminar el Ministerio del Deporte (Mindep), idea que surgió desde el Partido Nacional Libertario tras la renuncia de Natalia Duco a la cartera.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el deportista nacional calificó la iniciativa de insólita: "Hoy día escuché que querían eliminar el Ministerio del Deporte. Qué propuesta más ridícula. De verdad que nunca en la vida había escuchado algo tan ridículo", fustigó.

En ese sentido, el atleta destacó el impacto social y formativo de la actividad física: "Acá uno aprende a caerse y volverse a parar, acá uno encuentra a su hermano, a su hermana, acá uno encuentra propósito. El deporte es unión, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es bienestar mental, más importante que el bienestar físico aún".

Por lo mismo, Reyes hizo un llamado directo a defender la institucionalidad deportiva en el país: "De corazón les digo que no podemos dejar que eso pase. Por favor, no dejemos que eso pase, porque en esta cancha uno aprende a caerse mil veces y volverse a parar", sentenció.

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