Guillermo "Mito" Pereira anunció su retiro del golf profesional

El golfista chileno Guillermo "Mito" Pereira anunció su retiro de la actividad profesional en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde agradeció a todos quienes lo acompañaron en este camino.

"No es una determinación que tome de la noche a la mañana, la venía meditando y esperando el momento adecuado para comunicarla. Después de muchos años vinculado a este lindo deporte, las prioridades van cambiando y hoy mi mayor interés es poner un alto a los viajes, radicarme en Chile y atender mis proyectos personales", escribió.

"Me llevo enormes recuerdos, los tres títulos del Korn Ferry Tour (el segundo nivel del PGA Tour), mi paso por LIV, donde conocí múltiples destinos y disfruté cumpliendo en un gran equipo, Team Torque. El haber representado a Chile en los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos. Subirme al podio en Lima 2019 y haber rozado la medalla olímpica en Tokio 2020 son momentos que quedarán para siempre en mi memoria y mi corazón", añadió en un comunicado.