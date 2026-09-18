Niemann se acercó a los 10 mejores en torneo del DP World Tour en Inglaterra

El golfista nacional Joaquín Niemann brilló este viernes en la segunda ronda del BMW PGA Championship en Inglaterra, el torneo más importante que tiene el DP World Tour, el extour europeo.

Luego de un arranque bastante tibio en la jornada de este jueves, el chileno tuvo una notable mejoría sobre el césped del Wentworth Club, en Surrey, entregando una tarjeta con cinco golpes bajo el par.

El oriundo de Talagante arrancó la primera parte del recorrido con un birdie y un eagle en los hoyos dos y cuatro, respectivamente. Aunque después lamentó un bogey en la 15a bandera, se recuperó rápidamente con un nuevo birdie (hoyo 17) y cerró con otro espectacular eagle.

De esta manera, "Joaking" se metió en el puesto T12 de la clasificación con seis impactos bajo el par, apenas dos por debajo del top ten y seis por detrás del líder, el estadounidense Ryan Gerard (-12).