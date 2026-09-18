Con "La Consentida" sonando: Chile aseguró medalla y acaricia el oro de vóleibol femenino en Santa Fe

La selección chilena femenina de vóleibol volvió a dar un golpe en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe tras vencer a Colombia y quedar a un triunfo de conquistar la medalla de oro.

A propósito de las Fiestas Patrias, la organización reprodujo la popular cueca "La Consentida" durante el calentamiento de las nacionales.

En el partido, Chile celebró un trascendental 3-0 con parciales de 28-26, 25-17 y 25-18.

De esta manera, las criollas siguen invictas luego de sus 3-1 a Venezuela y Argentina y aseguraron medalla como líderes.

Sin embargo, el oro aún no está asegurado: Chile quedó a tres puntos de Colombia de cara a la jornada final, pero el enfrentamiento directo es el tercer criterio de desempate.

En primer lugar se evalúa el coeficiente entre sets ganados y perdidos; instancia donde ambos equipos llegan empatados. Por ello, si Colombia gana 3-0 y Chile pierde por el mismo marcador se debe analizar el segundo factor: el promedio de anotaciones.

Con este escenario, el cuadro criollo buscará confirmar el oro ante Paraguay, que solo ha sabido de derrotas, este sábado 19 de septiembre a las 15:00 horas.