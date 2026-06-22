Joaquín Niemann firmó su mejor major y aseguró cupo al US Open 2027

Joaquín Niemann logró su mejor actuación en un major tras finalizar en el séptimo lugar del US Open, disputado en el complejo de Shinnecock Hills, resultado que además le permitió asegurar un cupo para la edición 2027 del torneo.

El chileno consiguió una notable remontada después de una primera ronda muy complicada, en la que sufrió un séptuple bogey, recibió una sanción de dos golpes y terminó ubicado en el puesto 92. Sin embargo, en las siguientes jornadas escaló 85 posiciones para cerrar su participación entre los mejores del campeonato.

En la última vuelta, el talagantino firmó una tarjeta de 66 golpes, una de las mejores rondas del día, y completó el torneo con 281 impactos, uno sobre el par de la cancha. Su séptimo puesto superó el octavo lugar que había obtenido en el PGA Championship 2025, hasta ahora su mejor resultado en un grande.

Consultado por si habría peleado el título sin la sanción del jueves, Niemann respondió con humor: "Si mi abuela tuviera ruedas, sería un auto", provocando risas entre los periodistas.

Más serio, el chileno reconoció que no quedó conforme con su reacción inicial, pero valoró la forma en que pudo levantarse durante el fin de semana: "Lo que pasó el jueves y remontar, me tiene muy orgulloso". Sobre la principal lección que sacó del torneo, fue claro: "Dejar de tirar palos, solo comportarme".

El título quedó en manos del estadounidense Wyndham Clark, quien resistió la presión de Sam Burns y Scottie Scheffler para conquistar por segunda vez el US Open.