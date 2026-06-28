Joaquín Niemann terminó tercero en el Abierto de Italia

El golfista nacional Joaquín Niemann no pudo cumplir con la remontada y terminó en el tercer lugar del Abierto de Abierto de Italia, torneo correspondiente al DP World Tour, extour europeo.

El chileno llegaba al último día en el Circolo Golf Torino con grandes chances de pelear el título, ya que se encontraba a solo dos golpes del líder de la clasificación, el español Eugenio López-Chacarra.

Sin embargo, con su última ronda de seis birdies, un bogey y un doble bogey, el talagantino cerró su participación con una tarjeta de -18, lejos del hispano, quien finalizó primero con 24 impactos bajo el par. El subcampeón fue el inglés Matt Walace (-19).

Pero no todo fue malo para "Joaking", quien además de recibir un premio de 189 mil dólares (cerca de 174 millones de pesos) sumó unidades valiosas en el ranking mundial para acercarse al top 50, grupo selecto que recibe invitación para competir en el Masters de Augusta 2027.

Ahora, Niemann se alista para competir en el MW International Open en Munich a partir del jueves 2 de julio.