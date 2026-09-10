Joaquín Niemann tomó el liderato del Abierto de Irlanda tras brillante primera ronda

Una brillante ronda de 65 golpes, cinco bajo el par, dejó a Joaquín Niemann como líder del Abierto de Irlanda tras la primera jornada del torneo perteneciente al DP World Tour.

El chileno aventajó por dos impactos al ídolo local Shane Lowry y también a Shaun Norris, Adrian Meronk, Renato Paratore y Maximilian Steinlechner, aunque estos tres últimos no alcanzaron a completar su recorrido debido a la suspensión de la jornada por falta de luz.

Niemann completó su recorrido con seis birdies y un bogey, rendimiento que le permitió instalarse en solitario en la cima del certamen correspondiente al DP World Tour.

Entre otros nombres destacados, el norirlandés Rory McIlroy terminó con 69 golpes (-1), mientras que Rahm cerró su primera jornada con 70 impactos y quedó a cinco golpes del chileno.