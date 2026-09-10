PC emplazó a Kast por ausencia de actos el 11-S: Es Presidente de Chile; no un activista de la derecha

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, cuestionó este jueves la determinación del Gobierno de no realizar ningún acto conmemorativo oficial ni emitir mensajes institucionales con motivo del 11 de septiembre, fecha en la que se cumplen 53 años del golpe de Estado de 1973.

La declaración se dio luego de ratificarse que el Presidente José Antonio Kast no estará en La Moneda y mantendrá su agenda en la Región de Los Ríos, una decisión que, en opinión del líder comunista, desconoce el rol republicano que le corresponde a la máxima autoridad del país frente a un hecho histórico que marcó la trayectoria institucional de Chile.

Carmona apuntó al rol del Mandatario y sostuvo que "parece una pequeñez del punto de vista de un estadista (no realizar una conmemoración)".

Lautaro Carmona criticó la decisión del Ejecutivo de descartar ceremonias oficiales por los 53 años del golpe de Estado. (FOTO: ATON)

"Yo no le pido a los partidos de la derecha que fueron beneficiarios de las políticas del golpe de Estado que tomen posición a favor de reivindicar el nombre de Salvador Allende, pero el Presidente de Chile tiene que saber y reproducir que donde él vive, donde él gobierna, fue destruido por un bombardeo que realizaron las fuerzas sediciosas y fascistas", arremetió el timonel del PC.

Según indicó, el Mandatario "debe tomar posición explícita y activa de decir: 'Nunca en Chile debió haber ocurrido el golpe que llevó a la inmolación de Salvador Allende'. Le pido que tenga una estatura de Estado por sobre la posición política partidista, porque hoy le toca ser presidente de Chile, no un activista de la derecha".

Desde el palacio de gobierno, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, había justificado previamente la ausencia de ceremonias oficiales, señalando que la administración respeta las distintas visiones frente a la fecha, pero prioriza el trabajo cotidiano de la ciudadanía.