Día de los DD.HH: Universidad de Chile reconoció al abogado Nelson Caucoto

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y la Memoria este jueves, la Universidad de Chile condecoró con la Medalla Derechos Humanos y Democracia 2026 al abogado Nelson Caucoto, figura fundamental de la Vicaría de la Solidaridad.

Desde 1976 hasta 1992, el jurista tramitó casos de presos políticos y de detenidos desaparecidos en esa organización. Posteriormente, siguió su labor judicial en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, en la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial, y en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, continuadora de la llamada Comisión Rettig.

Además, durante sus 50 años de trayectoria, el letrado ha tenido un rol clave en causas emblemáticas de violaciones a los DD.HH, como el asesinato del cantautor Víctor Jara, el caso Degollados, la Operación Colombo y la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.

Caucoto recibió el reconocimiento de manos de María Luisa Sepúlveda, su excompañera en la Vicaría que fue galardonada por la Universidad de Chile el año pasado. Fue entonces que el abogado dedicó el honor a sus pares de la extinta institución.



Durante medio siglo, Caucoto se ha dedicado a esclarecer violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la dictadura. (Foto: U. de Chile)

"No es casualidad que se me haya designado (la medalla) a 50 años de la Vicaría de la Solidaridad, esa alma máter que nos educó, nos disciplinó y nos permitió trabajar alegremente en una vida tan triste. Porque no es fácil trabajar en derechos humanos, nunca ha sido fácil, y solo ha sido posible con el esfuerzo, el acompañamiento, la alegría y el entusiasmo con el cual los trabajadores de la Vicaría asumieron este empeño. Todos juntos hicimos esta tarea y enarbolamos las banderas de los derechos humanos para servir a nuestros semejantes", reflexionó.

Acto seguido, Caucoto declaró su orgullo por la Oficina de DD.HH. de la Corporación de Asistencia Judicial, que "ha recibido a centenares de jóvenes egresados de Derecho para hacer su práctica profesional", algo que consideró "una buena nueva para el país, porque tenemos cientos de defensores de los derechos humanos. Ya no estamos en la orfandad en la que nos encontrábamos el 11 de septiembre de 1973, de manera que las dictaduras del futuro están alertadas: hoy día sí tenemos una gran cantidad de jóvenes que van a asumir esta tarea tremendamente noble".

Título póstumo a estudiante desaparecido en 1973

Durante la ceremonia también se hizo entrega de un título póstumo y simbólico y un grado académico póstumo y simbólico a los cercanos a Héctor Pincheira Núñez, estudiante de Medicina de la U. de Chile quien fuera detenido desaparecido en 1973, y cuya familia fue representada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente por Nelson Caucoto.

Para Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la casa de estudios, la distinción es "un acto de justicia, tardío pero necesario", y que "debe servir como recordatorio de que el compromiso con el 'Nunca Más' es una tarea inconclusa que, a todas y todos nosotros, nos exige una vigilancia constante y un compromiso permanente".

La distinción a Pincheira fue recibida por su entonces pareja, Livia Sepúlveda. (Foto: U. de Chile)

Dado que Caucoto representó a los parientes de Pincheira ante la CIDH, la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, apuntó que mediante sus reconocimientos, "se encuentran una historia que la violencia interrumpió, una familia que durante más de cinco décadas no ha dejado de buscar justicia, y la trayectoria de quien ha dedicado su vida profesional a acompañar a las víctimas y sus familias en esa búsqueda".

"La memoria no nos pide vivir mirando hacia atrás. Nos pide aprender de nuestra historia para cuidar aquello que nunca podemos considerar definitivamente asegurado. Cuidar la democracia, cuidar los derechos humanos, cuidar nuestra capacidad de convivir en la diferencia, y enseñar a las nuevas generaciones que el 'Nunca Más' no es solo una afirmación sobre nuestro pasado: es un compromiso que cada generación debe aprender a hacer suyo", cerró la académica.

Hasta la fecha, la U. de Chile ha otorgado el título universitario a 127 estudiantes víctimas de ejecución política y de desaparición forzada durante la dictadura.