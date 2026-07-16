Joaquín Niemann tuvo un negativo comienzo en The Open

Joaquín Niemann tuvo un negativo cometido en su primer día de competencias en The Open, abierto de golf británico y último major de la temporada, al quedar muy rezagado en la tabla de puntajes.

El certamen del Reino Unido, que se está desarrollando en esta ocasión en Southport en el Royal Birkdale, siempre ha sido un duro escollo para el golfista chileno, y su mejor actuación fue el año 2022 cuando finalizó en el puesto 53° y el primer día de recorrido no fue la excepción.

Niemann no pudo bajar en ninguna banderilla el recorrido preestablecido de la cancha, y sin birdies quedó desplazado a lugares secundarios. Pero más lamentable aún para el talagantino fue que en cinco hoyos sus golpes fueron superiores al par, siendo el más adverso el agujero dos, donde cometió un doble bogey.

Los resultados de esta adversa jornada, con seis golpes sobre el par, lo tienen en el puesto 144°, casi al fondo de las clasificaciones.

La competencia tiene como líder al estadounidense Jackson Suber, que sorprendió con un puntaje de cinco bajo el par.

Este viernes, Niemann tendrá la oportunidad de enrielar su desempeño y buscar pasar el corte a las instancias finales del major británico.