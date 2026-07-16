Delincuentes amarraron a hombre con cable de calientacamas para robar pensión de adulta mayor

Una adulta mayor y su hijo sufrieron un asalto la madrugada de este jueves en la capitalina comuna de La Florida, siendo amenazados con armas cortopunzantes y maniatados por delincuentes.

Según la información policial, el hecho, ocurrido en una vivienda de la intersección de calles Esmeralda con Avenida Perú, se dio cerca de las 04.00 horas y contó con un agresivo actuar de dos antisociales, quienes escaparon con dinero en efectivo correspondiente a la pensión de la mujer, joyas y también un computador.

"Dos sujetos ingresan al domicilio, suben de forma inmediata al segundo piso y maniatan con el cable del calientacamas al hijo (50) de la propietaria, una señora de 87 años, donde es amenazado y amedrentado para hacer entrega de dinero y especies", detalló el capitán Cristóbal Jaramillo, oficial de Ronda Cordillera.

El uniformado afirmó además que los antisociales "amenazaron de igual forma a la señora; manifiesta la víctima que no fueron personas sumamente violentas, pero que evitaban que el hijo de la dueña de casa pudiera bajar a verificar el estado de salud de su madre".

"Sustrajeron diferentes especies avaluadas aproximadamente en 3 millones y medio (de pesos)", informó.

Hasta el momento, Carabineros trabaja en la identificación y búsqueda de los responsables, quienes lograron escapar del lugar tras registrar ambas plantas de la propiedad.