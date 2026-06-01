Joaquín Niemann volvió al top 100 del golf mundial tras ganar en Corea

Joaquín Niemann, golfista chileno de 27 años, regresó al top 100 del ránking mundial tras avanzar desde el puesto 149 al 78, luego de ganar el domingo el torneo de LIV Corea, su primer título de la temporada.

El nacional no figuraba entre los cien mejores jugadores del planeta desde julio del año pasado, pero comenzó a recuperar posiciones desde el inicio del presente curso, luego de que los torneos de LIV empezaron a entregar puntos para la clasificación mundial.

En Corea, Niemann consiguió su octavo título en LIV, circuito en el que compite desde septiembre de 2022. El ránking sigue liderado por el estadounidense Scottie Scheffler, escoltado por Rory McIlroy y Cameron Young.