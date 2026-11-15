Niemann está a un paso de firmar con su nuevo circuito tras el fin de LIV Golf

Tras la desaparición de la LIV Golf, el futuro del chileno Joaquín Niemann empezó a aclararse con la definición del circuito donde continuará su carrera.

El chileno está a un paso de sellar su llegada al DP World Tour, circuito europeo de la PGA, para la temporada 2027, según Golf Channel Latin America.

De acuerdo con el medio especializado, Niemann "está próximo a firmar un acuerdo con el DPWT", que ya lo tuvo en sus filas años atrás, entre 2023 y 2025.

La publicación indicó que el anuncio será oficial "una vez que concluya la presente temporada del DP World Tour" y allí "se concretará de forma oficial el regreso de Joaquín Niemann al ex Tour Europeo".

Por el momento, la agenda de Joaquín Niemann tiene por delante su participación en el Abierto de Los Leones en Santiago la próxima semana. Tras ello viajará a Oceanía para jugar el Australian Open, buscando un título que ya obtuvo hace tres años.