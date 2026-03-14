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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Niemann pasó al frente del LIV de Singapur de cara a la última jornada

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional buscará una nueva corona en el circuito de capitales saudíes.

Niemann pasó al frente del LIV de Singapur de cara a la última jornada
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El golfista nacional Joaquín Niemann tuvo una positiva tercera ronda en el LIV Golf de Singapur y llegará puntero al cierre de la competencia, correspondiente a la cuarta fecha del calendario.

Niemann dio un buen salto en la tabla, pasando al frente gracias a siete birdies (en los hoyos 4, 6, 7, 10, 12, 15 y 18) que neutralizaron sus bogeys en las banderas 5 y 9.

Gracias a aquella cosecha, "Joaco" comparte el liderato con Lee Westwood. Ambos quedaron con una tarjeta total de 10 golpes bajo par luego de que el inglés cediera terreno con un -3 en el tercer día de acción.

El chileno buscará su primer título del año con la jornada de cierre en Singapur, que arrancará la noche de este sábado, a las 22:05 horas de Chile (01:05 GMT).

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