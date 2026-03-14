Niemann pasó al frente del LIV de Singapur de cara a la última jornada
El nacional buscará una nueva corona en el circuito de capitales saudíes.
El nacional buscará una nueva corona en el circuito de capitales saudíes.
El golfista nacional Joaquín Niemann tuvo una positiva tercera ronda en el LIV Golf de Singapur y llegará puntero al cierre de la competencia, correspondiente a la cuarta fecha del calendario.
Niemann dio un buen salto en la tabla, pasando al frente gracias a siete birdies (en los hoyos 4, 6, 7, 10, 12, 15 y 18) que neutralizaron sus bogeys en las banderas 5 y 9.
Gracias a aquella cosecha, "Joaco" comparte el liderato con Lee Westwood. Ambos quedaron con una tarjeta total de 10 golpes bajo par luego de que el inglés cediera terreno con un -3 en el tercer día de acción.
El chileno buscará su primer título del año con la jornada de cierre en Singapur, que arrancará la noche de este sábado, a las 22:05 horas de Chile (01:05 GMT).