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Tópicos: Deportes | Golf | Joaquín Niemann

Niemann se mantuvo en la cima del Abierto de Chile pese a irregular jornada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El golfista nacional lideró en la segunda jornada del torneo en Chicureo.

Niemann se mantuvo en la cima del Abierto de Chile pese a irregular jornada
 Archivo Aton Chile
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Joaquín Niemann tuvo una pálida segunda jornada en el Abierto de Chile que se disputa en el Club de Golf Las Brisas de Chicureo, pero igualmente se sostuvo en el liderato.

El nacional, quien arrancó con la competición con 10 birdies el día jueves, no pudo sostener el ritmo y solo anotó dos "pajaritos" (hoyos 9 y 12), que contrastaron con tres bogeys (4, 6 y 10).

De esta manera, "Joaco" quedó con una tarjeta de siete golpes bajo el par de la cancha, dos impactos más que sus compatriotas Tomás Gana y Nicolás Geyge.

A pesar de su exitosa trayectoria, el oriundo de Talagante jamás ha ganado el Abierto de Chile y busca este inédito título en su carrera.

Niemann intentará cambiar esta tendencia manteniendo su posición en la clasificación durante el fin de semana.

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