Irlanda se quedó con el título del Premundial masculino de hockey césped en Santiago

El PreMundial masculino de hockey césped Santiago 2026, que se disputó en el Estadio "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional, llegó a su fin este domingo con la definición de su podio.

La jornada la abrió el duelo por el tercer lugar, donde Gales venció por 2-1 a Polonia y se quedó con el último cupo directo al torneo.

Los polacos quedaron fuera del Mundial pues dependían de la comparación de ranking con el cuarto puesto del otro Premundial que se disputaba de forma paralela en Egipto. Finalmente, ese boleto fue para la selección de Malasia.

Respecto a la final, con ambas escuadras ya clasificadas a la Copa del Mundo, Irlanda superó por 2-1 a Francia para quedarse con el título del certamen.

La Copa del Mundo de Hockey sobre Césped 2026 se desarrollará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, con acción simultánea entre los torneos hombres y mujeres, donde también dirán presente Las Diablas; la selección chilena femenina.