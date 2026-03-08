Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.5°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Hockey césped | Mundial

Irlanda se quedó con el título del Premundial masculino de hockey césped en Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Francia y Gales fueron los otros dos clasificados a la cita planetaria.

Irlanda se quedó con el título del Premundial masculino de hockey césped en Santiago
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El PreMundial masculino de hockey césped Santiago 2026, que se disputó en el Estadio "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional, llegó a su fin este domingo con la definición de su podio.

La jornada la abrió el duelo por el tercer lugar, donde Gales venció por 2-1 a Polonia y se quedó con el último cupo directo al torneo.

Los polacos quedaron fuera del Mundial pues dependían de la comparación de ranking con el cuarto puesto del otro Premundial que se disputaba de forma paralela en Egipto. Finalmente, ese boleto fue para la selección de Malasia.

Respecto a la final, con ambas escuadras ya clasificadas a la Copa del Mundo, Irlanda superó por 2-1 a Francia para quedarse con el título del certamen.

La Copa del Mundo de Hockey sobre Césped 2026 se desarrollará entre el 15 y el 30 de agosto en Países Bajos y Bélgica, con acción simultánea entre los torneos hombres y mujeres, donde también dirán presente Las Diablas; la selección chilena femenina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada