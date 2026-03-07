¡Grandes! Las Diablas clasificaron a su segundo Mundial de Hockey Césped consecutivo

La selección chilena femenina de hockey césped marcó un nuevo hito al asegurar su clasificación al Mundial de Países Bajos y Bélgica como flamante finalista del Clasificatorio que se desarrolla en Santiago; todo tras vencer a Japón en semis.

Las Diablas vencieron a través de los penales tras un empate 1-1 y disputarán la cita planetaria por segunda edición consecutiva.

El elenco nacional tuvo que remar desde atrás para obtener su reñida clasificación mundialista, pues las niponas supieron golpear aprovechando su segundo córner corto: Hanami Saito abrió la cuenta a los 13'.

El cronómetro avanzaba y la tensión aumentaba en el Centro "Claudia Schüler", pero Chile tuvo una épica reacción para igualar agónicamente a los 58', gracias a Domenica Ananías.

Ya en la tanda de shoot-outs, Japón erró todos sus tiros y Las Diablas acabaron 2-0 mediante los tiros efectivos de la propia Ananías y la capitana Manuela Urroz, quien batalló pese a una lesión.

Luego de abrochar los pasajes al Mundial del mes de agosto –reservados para los tres primeros puestos– Chile buscará el título del Clasificatorio enfrentando a Australia este domingo 8 de marzo a las 20:15 horas.

El combinado oceánico viene de vencer por 1-0 a Irlanda. Chile y Australia ya se enfrentaron por el Grupo A, con victoria criolla de 2-1.