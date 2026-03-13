Las Diablas conocerán a sus rivales: ¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de la Copa Mundial de Hockey?

La selección chilena femenina de hockey césped atraviesa por uno de los mejores momentos de su historia tras conseguir su clasificación al Mundial de Bélgica y Países Bajos que se desarrollará del 15 al 30 de agosto. Las Diablas, de manera invicta, ganaron las Qualifiers 2026 y ahora están a la espera del sorteo.

El equipo que conduce técnicamente Cristóbal Rodríguez figura en el undécimo lugar del Ranking de la Federación Internacional (FIH) y es uno de los 16 equipos que disputarán la máxima cita planetaria.

"Se viene un buen sorteo y tengo fe por el ranking mundial que tenemos. No hay rivales fáciles, pero eso podría ayudarnos bastante. Estamos entusiasmados, estamos en un momento importante para nuestro deporte y obviamente estaremos pendientes de quienes serán nuestros rivales", expresa el presidente de Chile Hockey, Andrés de Witt.

"Nosotros tenemos expectativas de quedar en un buen grupo y poder avanzar a rondas importantes. Estamos trabajando para lograr eso y un buen sorteo nos ayudará a empujar el proyecto", complementa el máximo dirigente del hockey césped nacional.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial con las Diablas?

El sorteo de la Copa del Mundo se realizará en el Wagener Stadium de Ámsterdam, Países Bajos, este martes 17 de marzo, a las 11:00 horas de Chile.

¿Dónde se puede seguir el sorteo del Mundial de hockey?

Los grupos de Bélgica y Países Bajos 2026 serán transmitidos por la aplicación Watch.Hockey.