Chile se despidió del Premundial masculino de hockey con un festejo ante Corea del Sur

Este sábado, en el Centro "Claudia Schüler" del Parque Estadio Nacional, la selección chilena masculina de hockey césped disputó su último partido en el Premundial 2026, celebrando una victoria por penales ante Corea del Sur.

El marcador quedó 0-0 tras el tiempo regular y Los Diablos terminaron quedándose con el séptimo lugar gracias a un 4-1 en la tanda definitoria.

La escuadra criolla acertó todos sus tiros, ejecutados por José Hurtado, Arnau Labbé, Juan Amoroso y Kay Gesswein. Por el lado surcoreano, les pesaron los fallos de Jinkang Rim y Soung Min Bae en los primeros dos disparos, siendo Genhyo Jin el único en convertir.

Además, el cotejo marcó el partido número 100 de Juan Amoroso en el combinado nacional. El hockista recibió un homenaje, reflejado en un cuadro conmemorativo.

Sin embargo, la acción chilena no para en las canchas de Ñuñoa, pues la selección femenina buscará la clasificación en su Premundial enfrentando este mismo sábado a Japón, a las 20:15 horas: El triunfo instalará a Chile en la final, asegurando los boletos a la cita planetaria de Países Bajos y Bélgica.