Las Diablas lucharon en su caída ante el poder de Países Bajos en el debut mundialista

La selección chilena femenina de hockey césped debutó en el Mundial 2026 de Países Bajos ante el experimentado conjunto local —campeón vigente y ganador de los últimos Juegos Olímpicos— que batalló ante la férrea defensa nacional para ganar por 2-0.

Marijin Veen y Yibbi Jansen anotaron en el segundo y tercer cuarto, respectivamente, para desequilibrar el marcador en el partido inaugural del certamen.

La arquera Natalia Salvador fue la figura del partido con grandes intervenciones para sostener la portería de Las Diablas, especialmente en los primeros minutos, frente a la verticalidad neerlandesa que se expresó desde el inicio del duelo.

Manuela Urroz lideró un par de trepadas chilenas, pero el gran valor fue la última línea, que más allá de los goles recibidos fue capaz de contener los numerosos avances y córners rivales.

Tras este inicio frente a uno de los candidatos al título, el equipo dirigido por Cristóbal Rodríguez enfrentará en la segunda fecha del Grupo A a Japón, el lunes 17 de agosto a las 09:30 horas de Chile.