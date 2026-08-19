Las Diablas sumaron su primer punto en el Mundial y jugarán por lugares secundarios

La selección chilena de hockey logró su primer punto en el Mundial de Bélgica y Países Bajos 2026 al igualar 4-4 en un intenso partido ante Australia en el marco de la tercera y última fecha del Grupo A.

El elenco de Las Diablas volvió a ofrecer una dura resistencia e incluso llegó a estar en ventaja tras una remontada, pero finalmente las oceánicas lograron el empate.

Abrió la cuenta Courtney Schonell para las australianas (30'), pero Laura Müller (32') logró un rápido empate.

Abigail Wilson (41') le devolvió la ventaja a las isleñas, no obstante, la capitana de la Roja, Manuela Urroz (47') puso el 2-2.

Claire Colwill (52') volvió a poner por delante a Australia y otra vez Chile reaccionó y con anotaciones de Florencia Barrios (53') y Fernanda Villagrán (55') llegó a ponerse arriba, sin embargo, cuando el partido se acercaba a su fin, Mariah Williamos puso ciras definitivas.

Con este resultado, Chile quedó cuarto en su grupo con un punto y ahora espera rivales para participar de la ronda de consuelo buscando situarse en la novena posición.