El ucraniano descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno acudirá al Tribunal Federal de Suiza

El deportista ucraniano de Vladyslav Heraskevych acudirá al Tribunal Federal de Suiza, después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazara la apelación contra su exclusión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina por no renunciar al uso de su casco con fotografías de atletas de su país muertos en la guerra que Rusia inició hace cuatro años contra Ucrania.

"Aunque el Comité Olímpico Internacional (COI) los traicionó, yo no los traicionaré. Continuaremos nuestra lucha", señaló Heraskevych en una rueda de prensa en Ucrania, según recoge la agencia UKRINFORM.

El expresidente interino de la Federación de Atletismo de Ucrania, el abogado deportivo Yevhen Pronin, recordó que, tras la decisión del TAS, el deportista tiene el derecho de acudir al Tribunal Federal de Suiza.

"Contamos con un equipo de abogados europeos dispuestos a ayudar. Para representar intereses en la jurisdicción suiza, necesitamos especialistas que tengan las licencias y las cualificaciones correspondientes", señaló Pronin.

Heraskevych consideró de "injusticia" su descalificación de los Juegos Olímpicos y calificó la decisión del COI de "juego prorruso".

"Ahora puedo analizar y decir que todos los rincones del mundo han visto cómo el sistema del COI está jugando a favor de Rusia", sostuvo, y se mostró satisfecho por que, "tras revelarse esto, muchos países no se quedarán al margen, sino que nos defendieron".

Heraskevych, de 27 años y abanderado de su país en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, llevó el 'Casco del Recuerdo' por primera vez durante un entrenamiento y después desafió dos días consecutivos en otras sesiones de preparación la advertencia del COI, tras lo cual el comité decidió descalificarlo de la ronda clasificatoria y le retiró la credencial.

El COI señaló entonces que el casco violaba la prohibición de cualquier declaración política durante los Juegos.

La expulsión de la competición del deportista causó un profundo enfado en el Gobierno de Kiev que preside Volodímir Zelenski, quien anunció la concesión de la Orden de la Libertad, una de las condecoraciones más prestigiosas del país, por su "servicio desinteresado al pueblo ucraniano" y su "coraje cívico y patriotismo en la defensa de los ideales de libertad y los valores democráticos".