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Tópicos: Deportes | Motociclismo | Motos GP

[VIDEO] MotoGP: La aparatosa caída de Jorge Martín al celebrar el sprint en Austin

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El español tuvo un desafortunado festejo que ser robó las miradas.

[VIDEO] MotoGP: La aparatosa caída de Jorge Martín al celebrar el sprint en Austin
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El piloto español Jorge Martín protagonizó un curioso momento en el MotoGP, pues sufrió una inesperada caída mientras celebraba la victoria en la carrera sprint de Austin.

Martín dio la vuelta de honor haciendo el tradicional "caballito". Sin embargo, se fue a tierra al bajar con la rueda delantera levemente cruzada. Afortunadamente, no sufrió mayores complicaciones pese al fuerte impacto.

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