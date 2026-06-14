Mundial 2026: Bélgica se medirá ante Egipto en el comienzo en el Grupo G

Este lunes, Bélgica se medirá ante Egipto a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Lumen Field de Seattle, recinto con capacidad para 68.740 espectadores, por la primera jornada del Grupo G del Mundial de Norteamérica.

El conjunto belga posee un invicto de 13 partidos al mando de Rudi García y de la mano de figuras como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Jeremy Doku buscará olvidar el papelón que hicieron en Catar 2022, cuando quedaron eliminados en fase de grupos.

Por otro lado, el cuadro africano volverá a la cita planetaria tras ocho años y posee una sólida base de jugadores comandada por Mohamed Salah, al que se le suma Omar Marmoush.

La formación probable de Bélgica es con Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Timothy Castagne; Amadou Onana, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Leandro Trossard, Charles de Ketelaere, Jeremy Doku. DT: Rudi García.

La de Egipto es con Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatouh; Marwan Attia, Hamdy Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Omar Marmoush, Trezeguet. DT: Hossam Hassan.

El duelo podrás seguirlo a través de Cooperativa.cl.