Amad Diallo ingresó desde el banco y empató para Costa de Marfil ante Noruega
El delantero entró a los 60 minutos y marcó el 1-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El delantero entró a los 60 minutos y marcó el 1-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Amad Diallo, delantero de Costa de Marfil, tuvo un ingreso decisivo desde la banca y anotó el empate 1-1 ante Noruega, en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
El atacante entró a los 60 minutos en reemplazo de Christ Inao Oulai y apenas 14 minutos más tarde apareció dentro del área para definir con categoría tras una buena conexión con Nicolas Pepe.
La conquista llegó a los 74 minutos y permitió a Costa de Marfil igualar un partido que se había complicado luego del golazo de Antonio Nusa, quien adelantó a Noruega con un remate al ángulo en la primera parte.
Revisa el empate de Costa de Marfil: