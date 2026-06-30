Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.1°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Amad Diallo ingresó desde el banco y empató para Costa de Marfil ante Noruega

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero entró a los 60 minutos y marcó el 1-1 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Amad Diallo ingresó desde el banco y empató para Costa de Marfil ante Noruega
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Amad Diallo, delantero de Costa de Marfil, tuvo un ingreso decisivo desde la banca y anotó el empate 1-1 ante Noruega, en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El atacante entró a los 60 minutos en reemplazo de Christ Inao Oulai y apenas 14 minutos más tarde apareció dentro del área para definir con categoría tras una buena conexión con Nicolas Pepe.

La conquista llegó a los 74 minutos y permitió a Costa de Marfil igualar un partido que se había complicado luego del golazo de Antonio Nusa, quien adelantó a Noruega con un remate al ángulo en la primera parte.

Revisa el empate de Costa de Marfil:

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada