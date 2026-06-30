Amad Diallo ingresó desde el banco y empató para Costa de Marfil ante Noruega

Amad Diallo, delantero de Costa de Marfil, tuvo un ingreso decisivo desde la banca y anotó el empate 1-1 ante Noruega, en el duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El atacante entró a los 60 minutos en reemplazo de Christ Inao Oulai y apenas 14 minutos más tarde apareció dentro del área para definir con categoría tras una buena conexión con Nicolas Pepe.

La conquista llegó a los 74 minutos y permitió a Costa de Marfil igualar un partido que se había complicado luego del golazo de Antonio Nusa, quien adelantó a Noruega con un remate al ángulo en la primera parte.

Revisa el empate de Costa de Marfil: