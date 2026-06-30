Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Antonio Nusa marcó un golazo y puso a Noruega 1-0 sobre Costa de Marfil
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El jugador de Leipzig se lució con un gran remate.
El jugador de Leipzig se lució con un gran remate.
Noruega golpeó primero en su duelo ante Costa de Marfil, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a una brillante acción individual de Antonio Nusa.
El atacante noruego recibió por el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un potente derechazo que se colgó en el ángulo izquierdo del portero Yahia Fofana, dejando sin reacción al marfileño.
El tanto significó el 1-0 para Noruega y encendió un partido de alta exigencia, en el que el cuadro europeo busca imponer su peso ofensivo en una llave de eliminación directa.
Revisa el golazo de Nusa: