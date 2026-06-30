Antonio Nusa marcó un golazo y puso a Noruega 1-0 sobre Costa de Marfil

Noruega golpeó primero en su duelo ante Costa de Marfil, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a una brillante acción individual de Antonio Nusa.

El atacante noruego recibió por el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un potente derechazo que se colgó en el ángulo izquierdo del portero Yahia Fofana, dejando sin reacción al marfileño.

El tanto significó el 1-0 para Noruega y encendió un partido de alta exigencia, en el que el cuadro europeo busca imponer su peso ofensivo en una llave de eliminación directa.

Revisa el golazo de Nusa: