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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Antonio Nusa marcó un golazo y puso a Noruega 1-0 sobre Costa de Marfil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jugador de Leipzig se lució con un gran remate.

Antonio Nusa marcó un golazo y puso a Noruega 1-0 sobre Costa de Marfil
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Noruega golpeó primero en su duelo ante Costa de Marfil, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, gracias a una brillante acción individual de Antonio Nusa.

El atacante noruego recibió por el sector izquierdo, encaró hacia el centro y sacó un potente derechazo que se colgó en el ángulo izquierdo del portero Yahia Fofana, dejando sin reacción al marfileño.

El tanto significó el 1-0 para Noruega y encendió un partido de alta exigencia, en el que el cuadro europeo busca imponer su peso ofensivo en una llave de eliminación directa.

Revisa el golazo de Nusa:

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