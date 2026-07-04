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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Aplaudido gesto: "Dibu" Martínez consoló a los jugadores de Cabo Verde

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El arquero se acercó a los jugadores africanos después del partido.

Aplaudido gesto:
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El arquero de la selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, consoló a los jugadores de Cabo Verde tras quedar eliminados del Mundial 2026 en 16avos de final en el Hard Rock Stadium de Miami.

El autor del segundo tanto del cuadro africano, Sindy Lopes Cabral, se encontraba desconsolado y tirado en la cancha, cuando llegaron Vozinha y Emiliano Martínez para animarlo.

Después de esto se quedó hablando con el guardameta de Cabo Verde, donde se dieron un abrazo tras dialogar.

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