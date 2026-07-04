El buque escuela "Esmeralda" participó este sábado en los actos conmemorativos del Día de la Independencia de Estados Unidos en Nueva York.

Ondeando la bandera chilena por el río Hudson, la "Dama Blanca" formó parte de un desfile internacional de grandes veleros en el marco del evento Sail4th250, que celebra el 250° aniversario de la fundación de EE.UU.

Esta cita histórica, considerada la mayor concentración naval y aérea en el país norteamericano, convocó a medio centenar de naciones aliadas.

Tras la vistosa exhibición, el navío chileno permanecerá en la Gran Manzana durante los próximos días abierto a visitas del público.

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, destacó el hito señalando que "la presencia de la Esmeralda en estas aguas tiene un valor especial: Chile y Estados Unidos comparten una relación bilateral sólida, construida durante más de dos siglos de amistad, cooperación y respeto mutuo".

La autoridad añadió que este vínculo se expresa fuertemente en ámbitos como el comercio, la ciencia, la innovación "y también en una estrecha colaboración en materias de defensa y seguridad".

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