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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Bubista y su orgullo por Cabo Verde: "Forzamos a la campeona a jugar 120 minutos"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

"Lo que hemos hecho perdurará en la memoria", aseguró el seleccionador tras caer ajustadamente con Argentina.

Bubista y su orgullo por Cabo Verde:
 EFE
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Posterior a la ajustada eliminación de Cabo Verde ante Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el seleccionador Bubista mostró su profundo orgullo por el desempeño de los "Tiburones Azules", quienes llevaron el encuentro hasta el alargue en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Forzamos a la campeona del mundo a jugar 120 minutos. Conseguimos empatar dos veces y eso demuestra nuestro nivel. Hubo momentos en los que sentí que había posibilidades de ganar, especialmente en el alargue", sostuvo.

En esa misma línea, el estratega compartió su respeto por el cuadro de Lionel Scaloni: "Elogio a Argentina, porque demostró por qué es campeona y tiene a uno de los mejores del mundo como (Lionel) Messi, pero nosotros demostramos ganas desde el inicio. En ningún momento nos alejamos de nuestra identidad".

"Somos un país pequeño, pero eso no es impedimento para plantarle cara a las grandes selecciones. El estado es de tristeza porque nos tenemos que ir y estuvimos muy cerca. Lo que hemos hecho perdurará en la memoria, hicimos historia para nuestro país", cerró.

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