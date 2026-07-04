Vozinha en su despedida del Mundial: Cabo Verde luchó con Argentina de igual a igual

Tras la ajustada derrota por 3-2 ante Argentina en el alargue de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Vozinha aprovechó su rol como arquero y capitán de Cabo Verde para entregar un emocionante testimonio como en el Hard Rock Stadium de Miami.

"Somos un país muy pequeño, pobre, con pocas condiciones, pero también somos un pueblo resiliente. Nuestros padres y abuelos luchan día a día para educarnos y darnos un plato de comida. Incluso en medio de las dificultades logramos llegar a grandes clubes y disputar estos campeonatos", sostuvo en conversación con CazéTV.

En esa misma línea, el guardameta agregó: "Espero que los más jóvenes nos vean como referencia y que nunca desistan. Quiero que las personas hagan lo mejor por Cabo Verde, que inviertan y creen mejores condiciones para los más chicos".

"Hoy Cabo Verde luchó con Argentina de igual a igual. No fue Vozinha contra Messi, fue Cabo Verde contra Argentina. Nuestro equipo hizo todo para ganar, no lo conseguimos y estamos tristes, pero debemos estar orgullosos de nuestro recorrido", cerró.