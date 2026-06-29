Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Casemiro anotó de cabeza el empate de Brasil ante Japón en 16avos del Mundial
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un centro perfecto de Gabriel Magalhaes habilitó al volante.
Un centro perfecto de Gabriel Magalhaes habilitó al volante.
Brasil se repuso ante Japón en el segundo tiempo de su choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y anotó el 1-1 parcial gracias a Casemiro con su desmarque y certero cabezazo por el segundo palo a los 56'.