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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Casemiro anotó de cabeza el empate de Brasil ante Japón en 16avos del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Un centro perfecto de Gabriel Magalhaes habilitó al volante.

Casemiro anotó de cabeza el empate de Brasil ante Japón en 16avos del Mundial
 EFE
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Brasil se repuso ante Japón en el segundo tiempo de su choque por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y anotó el 1-1 parcial gracias a Casemiro con su desmarque y certero cabezazo por el segundo palo a los 56'.

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