Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final
Croacia sacudió a Portugal en el segundo tiempo con un zurdazo de Perisic
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Los balcánicos salieron con todo en Toronto.
Los balcánicos salieron con todo en Toronto.
Croacia tomó ventaja ante Portugal en el segundo tiempo del partido en Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026, con un gol de zurda de Ivan Perisic.
Perisic recibió la asistencia de Josip Stanisic y, completamente desmarcado, se acomodó para rematar con la zurda, superando al arquero Diogo Costa.
Revisa el gol de Perisic para Croacia ante Portugal: