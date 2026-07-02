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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | 16vos de Final

Croacia sacudió a Portugal en el segundo tiempo con un zurdazo de Perisic

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los balcánicos salieron con todo en Toronto.

Croacia sacudió a Portugal en el segundo tiempo con un zurdazo de Perisic
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Croacia tomó ventaja ante Portugal en el segundo tiempo del partido en Toronto, por los 16avos de final del Mundial 2026, con un gol de zurda de Ivan Perisic. 

Perisic recibió la asistencia de Josip Stanisic y, completamente desmarcado, se acomodó para rematar con la zurda, superando al arquero Diogo Costa.

Revisa el gol de Perisic para Croacia ante Portugal:

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