¿Cuándo y dónde ver el duelo de Argentina y Cabo Verde en 16avos del Mundial?

Argentina, campeón defensor del título, enfrentará este viernes a Cabo Verde en Miami, en uno de los duelos más esperados de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido está programado para las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en cable por DSports en DirecTV, y en streaming en las plataformas Paramount+ y Disney+Premium.

Los trasandinos avanzaron con autoridad en la fase grupal, con una campaña perfecta tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. La figura fue el capitán Lionel Messi, quien anotó seis goles, convirtiéndose en el goleador histórico de las Copas del Mundo, con 19 conquistas.

Cabo Verde, por su lado, fue una de la revelaciones de la fase grupal y clasificó con tres empates: Ante España, Uruguay y Arabia Saudita.

La figura revelante de esos encuentros fue el arquero Vozinha, quien también se convirtió en un fenómeno viral, en gran parte por sus atajadas claves en el partido que terminó sin goles ante España.

El ganador entre Argentina y Cabo Verde enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

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