Tras primera cita con Quiroz, senadores intensifican negociaciones por la megarreforma

Intensas negociaciones cruzadas se han registrado en el Congreso tras la instalación de la mesa política de alto nivel orientada a destrabar la megarreforma tributaria impulsada por el Ejecutivo.

Durante todo este jueves, los senadores de oposición comenzaron a socializar con sus respectivas bancadas los primeros espacios de consenso abiertos con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, los cuales apuntan a modificaciones específicas en el crédito al empleo y ajustes en la invariabilidad tributaria.

El proyecto, dada su alta complejidad, será tramitado simultáneamente por tres comisiones.

Uno de sus revisores, el senador Ricardo Celis (PPD), integrante de la Comisión de Medio Ambiente, manifestó sus reparos sobre el diseño impositivo verde que contempla la propuesta gubernamental tras participar telemáticamente en las citas.

"Tal vez uno puede colegir que, desde el punto de vista medioambiental, las leyes introducidas en esta megarreforma no se ven muy auspiciosas desde las modificaciones por el Ejecutivo. Eso preocupa, pero creo que hay que conversar más acerca de la necesidad de producir cambios importantes en esta ley, particularmente el rol del Estado como asegurador de proyectos que tienen impacto medioambiental y que sean declarados negativamente en su RCA por los tribunales ambientales", advirtió el legislador.

Compensaciones a municipios por exención a adultos mayores

La agenda de conversaciones sumó un nuevo actor estratégico: los alcaldes, quienes fueron convocados para abordar el impacto financiero que significará la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores y la fórmula de mitigación fiscal que recibirán las municipalidades.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien ha propiciado estos puentes de diálogo, señaló que "el ministro va recibir a los alcaldes, porque, por supuesto, si hay un acuerdo en materia de contribuciones y compensación con los alcaldes, vamos a apoyar esa conversación".

"Nos hemos reunido como mesa también con distintas directivas y con alcaldes y alcaldesas y también tenemos una reunión con ellos", afirmó la timonel de la Cámara Alta.

Réplica del modelo en la Cámara Baja

El avance de las tratativas fue valorado por el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien en conversación con El Diario de Cooperativa, elogió la gestión de su homóloga de la Cámara Alta y adelantó que adoptará una estrategia idéntica una vez que la megarreforma retorne a su corporación de origen para cumplir con el último paso constitucional.

"Da un paso muy importante la presidenta del Senado en lograr los votos para la megarreforma. Agradezco también a Paulina Vodanovic, al senador (Pedro) Araya, a los que están dispuestos a abrir una puerta y se van diferenciando de la posición más intransigente del Frente Amplio y del Partido Comunista y, como va a volver a la Cámara en tercer trámite, desde ya también anuncio que vamos a armar una mesa con todos los que sean necesarios en la Cámara de Diputados también. Eso es lo que logra los acuerdos y eso es lo que saca adelante las leyes", adelantó el futuro timonel gremialista.

Pese a las alusiones de Alessandri, tanto el FA -a través del senador Diego Ibáñez vía telemática- como el PC -con la presencia de su par Claudia Pascual- sí han estado integrados a las citas con Quiroz.

Las reuniones se reanudarán este viernes con el fin de acotar las materias específicas que concitan apoyo, descartándose de plano un acuerdo global.

El plazo final para la presentación formal de las indicaciones del Ejecutivo quedó fijado para el próximo lunes.