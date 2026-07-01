¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Bélgica y Senegal en los 16avos del Mundial?

Bélgica y Senegal protagonizarán un interesante duelo este miércoles en Seattle, por uno de los cupos a los octavos de final del Mundial 2026.

El duelo está pactado para las 16:00 horas (20:00 GMT) y tendrá transmisión en TV abierta por Chilevisión, en TV cable por DSports en DirecTV, y en streaming por la plataforma Paramount+.

Los belgas llegaron a esta instancia como punteros en un apretado Grupo G, mientras que Senegal clasificó al límite, como el octavo mejor tercero de la fase grupal.

El ganador de este compromiso enfrentará en la siguiente ronda al vencedor del cruce entre Bosnia y Estados Unidos.

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