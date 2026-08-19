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Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Masivo traslado de cerca de 200 reos desde Valparaíso a cárcel de Talca

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se trata de internos de alta peligrosidad, los que se suman a los 700 que ya fueron llevados desde Santiago al mismo recinto.

Masivo traslado de cerca de 200 reos desde Valparaíso a cárcel de Talca
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Gendarmería y Carabineros realizan este miércoles un masivo operativo de traslado de cerca de 200 reos de alta peligrosidad desde la cárcel de Valparaíso hacia Talca.

La comandante de Carabineros Marycarmen Mediavilla detalló que "en horas de la mañana se está realizando un despliegue de personal, quienes están realizando servicios preventivos en los alrededores, controles de identidad y vehiculares, con la finalidad de mantener el control en los alrededores del centro penitenciario".

"A su vez, posteriormente la salida será acompañada de un contingente de Carabineros, quienes se trasladarán desde la ciudad de Valparaíso hacia Talca", añadió.

Esta acción se suma a la ya realizada hace una semana con otro masivo traslado de reos desde Santiago hasta el mismo recinto en Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

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