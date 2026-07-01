¿Cuándo y dónde ver el duelo entre España y Austria en los 16avos de final del Mundial?

España y Austria protagonizarán una llave de selecciones europeas este jueves en Los Angeles, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, en cable por DSports en DirecTV, y en streaming en la plataforma Paramount+.

La selección de España, campeona de la Eurocopa 2024, clasificó a esta instancia tras ganar el Grupo H, después de un empate con Cabo Verde, una goleada 4-0 a Arabia Saudita y un triunfo por 1-0 ante Uruguay.

Los austriacos, por su lado, avanzaron en el segundo lugar del Grupo J, tras vencer a Jordania, perder con la Argentina de Messi y empatar de forma frenética ante Argelia.

El ganador de este partido enfrentará al vencedor entre Portugal y Croacia en octavos de final.

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