¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Países Bajos y Marruecos en 16avos de final del Mundial?

Países Bajos y Marruecos se enfrentarán este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, tras superar la fase grupal.

El partido está programado para las 21:00 horas (01:00 GMT) en el Estadio BBVA de Monterrey. La transmisión por TV estará a cargo de DSports y en streaming por la plataforma Paramount+.

El elenco neerlandés clasificó como puntero del Grupo F tras empatar con Japón y vencer a Suecia y Túnez de forma sólida.

Por otro lado, el conjunto africano finalizó segundo en el Grupo C con siete puntos, los mismos que el líder Brasil, sin embargo, la diferencia de gol le pesó a los marroquíes.

El ganador de este partido enfrentará en octavos a Canadá, que avanzó tras eliminar a Sudáfrica.

Podrás seguir el encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la transmisión de Cooperativa Deportes.