¿Cuándo y dónde ver el partidazo de Portugal y Croacia en 16avos del Mundial?

Portugal y Croacia chocarán en un duelo estelar este jueves en Toronto, Canadá, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, protagonizado por los veteranos Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

El partido está programado para las 19:00 horas (23:00 GMT) en el BMO Field de Toronto y tendrá transmisión en TV abierta en Chilevisión, en cable por DSports en DirecTV, y en streaming en la plataforma Paramount+.

Los portugueses clasificaron como segundos en el Grupo K, tras empatar con RD del Congo, golear a Uzbekistán y empatar con Colombia.

Croacia, por su lado, batalló hasta la última jornada para clasificar, tras vencer a Ghana en el Grupo L y también terminar en segundo lugar.

El partido tendrá un condimento especial, por la presencia de Cristiano, con 41 años, y Modric, con 40. Para uno de los dos será el final de su historia mundialista cuando suene el pitazo final en tierras canadienses.

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