DT de RD Congo: Inglaterra tuvo que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar

Sébastien Desabre, técnico de la selección de RD Congo, valoró la actuación de su equipo pese a la eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026, tras caer 2-1 ante Inglaterra en Atlanta.

El combinado africano se puso en ventaja con un gol de Brian Cipenga a los 10 minutos, pero Harry Kane apareció en el tramo final con dos tantos, a los 75' y 86', para dar vuelta el marcador y clasificar a los ingleses.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y estuvimos cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo Desabre en conferencia de prensa.

El entrenador también destacó el crecimiento de su selección durante el torneo: "Cuando representas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo vio hoy que el fútbol congoleño llegó a un buen nivel", apuntó.

"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Anotamos cinco goles y nos metieron cinco, y disputamos una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones, Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra, que están mucho más arriba en la clasificación mundial", cerró.