Dzeko dejó en el misterio su futuro con la selección bosnia tras el adiós al Mundial

Edin Dzeko, delantero y capitán de Bosnia-Herzegovina, no descartó seguir compitiendo con su selección, después de la derrota por 2-0 sufrida ante Estados Unidos que dejó eliminado a su equipo en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

"Hablaremos de eso más adelante, veremos", aseguró Dzeko en la entrevista a pie de campo al acabar el encuentro, del que salió lesionado al minuto 49.

"No hay un mensaje específico para nuestros aficionados, solo agradecimiento por su apoyo. Espero que estén orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ellos", añadió en la "flash interview".

Dzeko, delantero de 40 años que milita del Schalke 04 en Alemania, es internacional absoluto con "Los Dragones" desde 2007, sumando 151 partidos y 73 goles.