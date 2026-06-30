Ecuador reclamó por acciones antideportivas en la previa del duelo con México

La previa del duelo entre Ecuador y México, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sumó un fuerte capítulo fuera de la cancha luego de que hinchas mexicanos llegaron hasta las afueras del hotel donde concentra La Tri para realizar ruido durante la noche e intentar afectar el descanso del plantel.

De acuerdo con reportes de la prensa mexicana e internacional, los fanáticos se reunieron en las inmediaciones del recinto ubicado en la alcaldía Alvaro Obregón, en Ciudad de México, con bocinas, cánticos, bombos, parlantes, motocicletas y bocinazos, en una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La situación provocó la reacción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que publicó un comunicado oficial y aseguró que envió un reclamo a la organización del torneo. "Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", señaló la entidad.

La FEF también hizo un llamado a las autoridades competentes para resguardar a su delegación. "Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo", agregó.

El episodio se sumó a una jornada ya incómoda para Ecuador, después de que el técnico Sebastián Beccacece lamentó las complicaciones logísticas que tuvo la delegación en su llegada a México. "No ponemos quejas ni excusas. Este equipo juega donde sea y debemos duplicar fuerzas mañana para afrontar este partido", afirmó el seleccionador argentino.

Pese al clima adverso, la federación cerró su postura con un mensaje directo antes del compromiso ante el anfitrión. "Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas", expresó la FEF, en la antesala de un cruce que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del Mundial.